Как в жизни! Фанатка нарисовала Криштиану Роналду - результат не отличить от оригинала🧐😍

После победы «Аль-Насра» над «Аль-Райяном» в Лиге чемпионов, Криштиану Роналду получил в подарок потрясающий портрет от фанатки.

Подписчики в социальных сетях подумали, что это фотография, а не рисунок, настолько реалистичной была работа.

На видео можно услышать, как фанатка говорит: «Криштиану, у меня есть портрет для тебя».

Он отвечает: «О, здорово». И соглашается принять подарок.

Затем они позируют с картиной.

Роналду продолжает свою результативную игру в Саудовской Аравии, ветеран забил семь голов в восьми матчах за «Аль-Наср». Бывший игрок «Реала» хочет принести своей команде трофей в этом сезоне.