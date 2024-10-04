«Айнтрахт» и «Бавария» оспорят лидерство в Бундеслиге, а футболистов поддержат их спутницы – на трибунах будет жарко🔥

В эти выходные любителей Бундеслиги ждет большой матч. «Бавария» отправится в гости к «Айнтрахту».

Игра носит принципиальный характер для обеих команд, стремящихся упрочить лидерство в турнирной таблице. После пяти туров подопечные Венсана Компани набрали 13 очков и занимают первое место в чемпионате, но команда Дино Топпмёллера дышит им в затылок – у них 12 очков и второе место.

В таком матче футболистам как никогда нужна поддержка, а кто может поддержать их лучше, чем вторые половинки на трибунах?

За голкипера «Баварии» Мануэля Нойера болеет жена Аника.

А голкипера «Айнтрахта» Кевина Траппа поддержит великолепная Изабель Гулар

Защитника «Баварии» Эрика Дайера поддержит супруга Анна.

За защитника «Айнтрахта» Расмуса Кристенсена переживает его девушка Фреддерикке.

За звездного полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха болеет жена Лина.

А полузащитника «Айнтрахта» Тимоти Чендлера поддерживает жена Нина.

Одного из лидеров «Баварии» Томаса Мюллера поддерживает жена Лиза.

За нападающего «Айнтраха» Ансгара Кнауффа болеет его девушка Ромина.

За главных звезд команд тоже болеют жены:

Анн-Катрин за Марио Гетце

И Кейт за Харри Кейна.