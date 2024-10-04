Камеры выхватили лицо Ферги после гола Магуайра: Сэр Алекс продолжал следить за «МЮ», даже находясь на матче «Рейнджерс»

Сэр Алекс Фергюсон покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед» еще в 2013 году, но он продолжает следить за взлетами и падениями любимого клуба. Причем даже когда находится на стадионе другой команды.

Именно это и произошло вчера, когда сэр Алекс сидел на трибунах шотландского «Рейнджерс» и наблюдал за их матчем с «Лионом» в Лиге Европы, который закончился домашним поражением 1:4.

Параллельно «Порту» принимал «МЮ» в еще одном матче Лиги Европы. Сэр Алекс следил за ходом игры через мобильный телефон.

Камерам удалось поймать его лицо после гола Харри Магуайра. Англичанин забил на финальной минуте матча, сравняв счет и принеся очко своей команде. Игра закончилась ничьей (3:3).

Надеемся, что когда сэр Алекс Фергюсон придет поддержать «МЮ» лично, то результаты команды Тен Хага улучшатся.