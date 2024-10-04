Знаете, почему Дэвид так хотел победить «Реал»? Ответ кроется в его кумире детства 😱

Джонатан Дэвид принес победу «Лиллю» во втором туре Лиги чемпионов. Канадский нападающий забил мадридскому «Реалу», но знаете, почему этот гол так важен для него?

Ответ прост: Дэвид – фанат «Барселоны» и отдельно Самюэля Это′О.

«Во дворе я был Самюэлем Это′О. Моим любимым клубом всегда была «Барса», – признался Дэвид.

Но детство никуда не ушло – еще год назад Джонатан играл в симулятор FIFA за «Барсу», чем и хвастался в соцсетях.

Сине-гранатовые фанаты в восторге и уже ждут нападающего в клубе.

💭 «Ждем с распростертыми объятиями в июне».

💭 «Мы должны подписать его бесплатно».

💭 «Наш парень».

💭 «Забираем».