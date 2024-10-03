😡 «Карло - типичный игрок FIFA. Донатит, покупает игроков и сливает бронзовому составу». Фанаты недовольны работой Анчелотти - претензий много

Мадридский «Реал» снова не выиграл. И даже проиграл.

Матч с «Лиллем» стал первым серьезным катарсисом для разговоров о будущем Карло Анчелотти в клубе.

А почему нет? Разве имеет право действующий победитель Лиги чемпионов проигрывать такому клубу?

Фанаты так не считают.

💭 «Карло Анчелотти нужно взять себя в руки, или он уйдет. Ни одного удовлетворительного выступления в этом сезоне».

💭 «Он начинает с Эндриком вместо Гюлера. Один из самых эгоистичных людей, которые были в «Реале».

💭 «Он плохо отработал прошедший месяц. Отсутствие игры, движение мяча, физическая форма игроков и эффективность. Но у Карло есть опыт, чтобы исправить ситуацию».

💭 «Анчелотти становится все более отвратительным с каждым матчем «Реала». Он ставит нам худший стиль в истории».

💭 «Карло - типичный игрок FIFA. Донатит, покупает игроков и сливает бронзовому составу».

💭 «Мбаппе - рак этой команды. Он игнорирует Гюлера, но Анчелотти наплевать.

💭 «Анчелотти гнобит лучшего игрока поколения на скамейке. Гюлер делает разницу».