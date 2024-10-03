😡 «Карло - типичный игрок FIFA. Донатит, покупает игроков и сливает бронзовому составу». Фанаты недовольны работой Анчелотти - претензий много
Мадридский «Реал» снова не выиграл. И даже проиграл.
Матч с «Лиллем» стал первым серьезным катарсисом для разговоров о будущем Карло Анчелотти в клубе.
А почему нет? Разве имеет право действующий победитель Лиги чемпионов проигрывать такому клубу?
Фанаты так не считают.
💭 «Карло Анчелотти нужно взять себя в руки, или он уйдет. Ни одного удовлетворительного выступления в этом сезоне».
💭 «Он начинает с Эндриком вместо Гюлера. Один из самых эгоистичных людей, которые были в «Реале».
💭 «Он плохо отработал прошедший месяц. Отсутствие игры, движение мяча, физическая форма игроков и эффективность. Но у Карло есть опыт, чтобы исправить ситуацию».
💭 «Анчелотти становится все более отвратительным с каждым матчем «Реала». Он ставит нам худший стиль в истории».
💭 «Карло - типичный игрок FIFA. Донатит, покупает игроков и сливает бронзовому составу».
💭 «Мбаппе - рак этой команды. Он игнорирует Гюлера, но Анчелотти наплевать.
💭 «Анчелотти гнобит лучшего игрока поколения на скамейке. Гюлер делает разницу».
Вроде Реал один из лучших клубов если не лучший, а игры то нет уже 2-3 год, да титулы были, но хочется чтоб под Реал подстраивались соперники , а не наоборот !
Нет какого-то стиля! Не прессинга , не контрпрессинга, не позиционной атаки, не контратак, ничего нет..
Не знаю … хотелось бы взглянуть на Клоппа у руля Мадрида, но уж больно кажется следующим на очереди Хаби