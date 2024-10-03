📹На что могут пойти ради просмотра матча любимой команды. Все дело в дорогих билетах 🤯

Тяжелые времена требуют от тебя непростых и очень креативных решений. Клуб Серии Б «Юве Стабия» играет на небольшой арене «Ромео Менти», вмещающей около пяти тысяч зрителей.

Как это обычно бывает в небольших городках, а Кастелламаре-ди-Стабия именно такой, жилые дома примыкают к местным стадионам вплотную. По этой причине местные жители могут спокойно смотреть матчи любимой команды, не выходя из собственных квартир.

Но что делать, если у тебя довольно низкий этаж, а увидеть все поле мешает натянутая на заборе реклама? Правильно, возьми стремянку и иди на балкон! Так и поступил болельщик «Юве Стабии», чтобы увидеть матч любимой команды.

Почему мужчина так поступил? Дело не только в том, что он живет рядом со стадионом, но и в ценах за билеты. Для того, чтобы попасть на матч местной команды нужно заплатить около 30 евро. Немало, учитывая уровень лиги. При этом самые дешевые места бронируются еще перед сезоном владельцами абонементов.

Вот две истории от болельщиков клубов не элитного итальянского дивизиона − Серии А:

💭Заплатил 37 евро в воскресенье, хорошее место. Самые дешевые места распроданы вместе с абонементами, а самый дешевый билет стоит чуть меньше 30 евро... Думаю, в других клубах цены такие же.

💭10 евро − это цена дешевого места в Серии C/D. Например, минимальная цена на «Мантову» составляет 25 евро (на бумаге домашний сектор был за 20, но его разобрали владельцы абонементов) и была 15 евро в прошлом году в Серии С.