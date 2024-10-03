😎 Защитник «Лилля» унизил Рюдигера движением руки: Карвахаль увидел и схватил его за шею. Знаете, кто получил желтую? 😩

«Реал» провалился во втором туре Лиги чемпионов, уступив в гостях «Лиллю» с минимальным счетом.

В соцсетях обсуждают забавный эпизод, случившийся в конце матча: нервный Антонио Рюдигер был не прочь найти конфликт с защитником хозяев Бафоде Диаките. Но шалость не удалась - 23-летний француз оказался смекалист и жесток, филигранно выбравшись из конфликта.

Основная версия - Диаките прекратил диалог с немцем из-за неприятного запаха изо рта. Как вы понимаете, у Рюдигера.

Началось все с классической словесной перепалки.

Потом Диаките сделал описанный жест. На глазах у Карвахаля.

И ушел.

Зато прибежал Карвахаль и схватил Диаките за шею.

Успокоил всех Гюлер. Представляете?

А желтую получил Диаките!

Согласны с решением судьи?