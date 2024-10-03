Спецпроект
1 мин.

Кержаков играл за «Оренбург»? А Караваев? Тест, где не только Сутормин

В 11-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет «Оренбург». За все время команды встречались 10 раз во всех турнирах. Не так много, зато в истории достаточно игроков, поигравших и за ту, и за другую команду.

Сможете назвать их в нашем тесте? Не забывайте после его прохождения купить билеты и поддержать «Зенит» в домашнем матче против «Оренбурга».

logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
Парадный выход
Парадный выход
Блог
Блог появился благодаря любви «Зенита» к родному городу
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий