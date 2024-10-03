Кержаков играл за «Оренбург»? А Караваев? Тест, где не только Сутормин

В 11-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле примет «Оренбург». За все время команды встречались 10 раз во всех турнирах. Не так много, зато в истории достаточно игроков, поигравших и за ту, и за другую команду.

Сможете назвать их в нашем тесте? Не забывайте после его прохождения купить билеты и поддержать «Зенит» в домашнем матче против «Оренбурга».