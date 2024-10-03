Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что сделает все возможное для победы в Лиге чемпионов в этом сезоне. Это прозвучало во время разговора с болельщиком.

На вопрос, выиграет ли «Барселона» Лигу чемпионов, Лапорта ответил: «Мы сделаем все возможное». Он подчеркнул, что команде необходимо сохранить нынешний импульс: «Теперь нам нужно продолжать в том же духе, понемногу. У нас все получается: и в клубе, и в раздевалке царит хорошая атмосфера».

Лапорта также выразил уверенность в руководстве «Ханси Флика». «Все мы, кулес, любим Флика. Он все еще адаптируется, но он уже давно изучает «Барсу», и для него многое не в новинку».

Он высоко оценил стиль Флика, добавив: «Мне очень нравится, как он проводит пресс-конференции. Этот англо-немецкий язык ему очень идет».