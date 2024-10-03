Топовые матчи, кулинарные мастер-классы и падел-теннис с футболистами: Эрик Кантона создал уникальные туры для фанатов

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона всегда много путешествовал. Неудивительно, что он решил открыть туристическое агентство.

Компания бывшего футболиста Looking FC работает с 2022 года. И это не просто туризм – Кантона приглашает футбольных фанатов в четырехдневные приключения в крупном городе, где они смогут пообщаться с футбольной легендой и получить билеты на большой матч.

«Наша цель — создать самые страстные футбольные поездки на Земле. Позволить футбольным фанатам открывать для себя мир и его города через местную футбольную культуру», - говорит Эрик.

Кантона на рыбалке в Марселе с группой фанатов в прошлом году

Сейчас сам Кантона готов принять болельщиков на двух особых мероприятиях — на матче в Неаполе между «Наполи» и «Ромой», а также в Манчестере на дерби. Во время апрельского визита «Сити» на «Олд Траффорд» болельщиков встретит сам Кантона и отведет в паб на пару коктейлей.

Эрик Кантона привлек к турам и своих друзей, в том числе бывшую звезду «Арсенала» Эммануэля Пети.

Болельщики, которые забронируют поездку с победителем чемпионата мира 1998 года на противостояние «Арсенала» и «МЮ», получат экскурсию по Лондону, а также кулинарный мастер-класс от бывшего полузащитника.

«Канониры» навсегда в моем сердце. Не могу дождаться возвращения в Лондон в декабре ради такого уникального опыта общения с фанатами. Я воспользуюсь возможностью, чтобы дать несколько кулинарных советов. Если вы не француз, вы можете не очень хорошо готовить... но не волнуйтесь, я это исправлю!», - обещает Пети.

Еще одна поездка даст болельщикам возможность посетить матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Атлетико». Бывшая звезда парижан Хавьер Пасторе, выступавший за сборную Аргентины, будет рядом, чтобы прогуляться по столице Франции и вместе посмотреть игру.

Всего на данный момент запланировано 11 мероприятий. В их число входят пляжный футбол с португальцем Нуну Гомешом в Лиссабоне, турнир по падел-теннису с Марко Матерацци в Милане, встреча Нового года в Глазго с Клаудио Каниджиа и мини-футбол с бывшей звездой «Ливерпуля» Джибрилем Сиссе в Афинах с видом на Парфенон.