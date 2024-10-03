С Рюдигером лучше не спорить: немец жестко показал Эндрику его позицию во время штрафного у ворот «Реала»💪

Прошедший матч Лиги чемпионов между «Лиллем» и «Мадридом» (1:0) был богат на яркие моменты, а также получил неожиданную развязку.

Один из интересных эпизодов встречи завирусился в социальных сетях. На 43-й минуте был назначен штрафной в ворота «Реала», который исполнял Жегрова. Особое внимание к подготовке и постановке защитной стенки уделил Антонио Рюдигер.

Эндрик лег на газон, а Руди в своей жесткой манере объяснял ему, куда деть руки.

Эндрик хотел отставить руку и даже подняться, но старший товарищ был непреклонен.

Под суровым взглядом Руди бразилец понял, что лучше не перечить. Да и кто бы на такое решился!

В итоге мяч попал в стенку и не долетел до ворот.