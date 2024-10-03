Неудачный вечер «Реала» – в одном эпизоде. Винисиус упал при обводке, Мбаппе не скрывал эмоции на скамейке

Не самый удачный вечер для мадридского «Реала»: проиграли «Лиллю» (0:1), не создавали много моментов, звезды тоже молчали.

Эту игру «Мадрида» характеризует один эпизод: Винисиус пытался прорваться в штрафную соперника, но поскользнулся в ключевой момент. Когда восстановил равновесие, защитник уже его накрывал – убежать было невозможно.

Килиан Мбаппе, наблюдавший за эпизодом со скамейки запасных, не скрывал разочарования.