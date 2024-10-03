Великолепная Джоржина Родригес позирует обнаженной для новой рекламной компании - невозможно не восхищаться💓
Джорджина Родригес покорила 63 млн своих поклонников в Инстаграме, позируя обнаженной для своей последней фотосессии.
30-летняя возлюбленная Криштиану Роналду продолжает сотрудничество с модным итальянским брендом Guess. Девушка приняла участие рекламной кампании GUESS Holiday 2024.
Джорджина надела для фотосессии серию потрясающих нарядов бренда.
А в один момент просто прикрылась сумочками GUESS.
Ну ещё и губы)
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