Встреча братьев Мбаппе пошла не по плану. После игры улыбался младший
Матч против «Лилля» мог стать душевной встречей братьев Мбаппе и комфортной победой старшего. Но все случилось иначе.
«Реал» проиграл 0:1, а Килиан и Этан так и не встретились на поле. Младший Мбаппе не вышел на поле из-за травмы, а старший выскочил на 57-й минуте – но даже ни разу не пробил по воротам.
После игры Этан выглядел гораздо счастливее, празднуя победу «Лилля» вместе с командой. А Килиан шел к туннелю с явно опустошенным выражением лица.
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