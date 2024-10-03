Встреча братьев Мбаппе пошла не по плану. После игры улыбался младший

Матч против «Лилля» мог стать душевной встречей братьев Мбаппе и комфортной победой старшего. Но все случилось иначе.

«Реал» проиграл 0:1, а Килиан и Этан так и не встретились на поле. Младший Мбаппе не вышел на поле из-за травмы, а старший выскочил на 57-й минуте – но даже ни разу не пробил по воротам.

После игры Этан выглядел гораздо счастливее, празднуя победу «Лилля» вместе с командой. А Килиан шел к туннелю с явно опустошенным выражением лица.