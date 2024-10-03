Кобби Майну взял с собой необычный багаж на выездной матч «Порту» в Лиге Европы 🧐

Кобби Майну был заменен из-за подозрения на травму подколенного сухожилия в воскресном домашнем матче с «Тоттенхэмом» (0:3). Но рентген показал, что проблема звезды сборной Англии не такая серьезная, как предполагалось.

19-летний Майну отправился в Португалию перед сегодняшним матчем с «Порту» в Лиге Европы вместе с командой, прихватив с собой солидный кейс с персонализированной игрой Call of Duty. Необычный багаж Кобби выделялся среди дорожных сумок его одноклубников.

Call of duty - серия компьютерных игр в жанре шутера от первого лица. Первые игры были посвящены Второй мировой войне; в дальнейшем выходили игры, действие которых разворачивалось во времена холодной войны, в недалёком будущем, и даже в космосе.