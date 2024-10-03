Герои тура ЛЧ: обязательный трансфер (если здоров), ненужный из «Барсы» и очень нужный из «Барсы»

Плюс удивительный Сима.

Это самые эффективные игроки 2-го тура в фэнтези ЛЧ на Спортсе . Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Карим Адейеми, полузащитник, «Боруссия» (10,40%) – 18 очков

Адейеми сделал хет-трик «Селтику». Лучший в матче по ударам (5). Карим первый немецкий игрок с 10 голами в Лиге чемпионов до 23 лет. Дальше у «Боруссии» в соперниках «Штурм» и «Динамо Загреб» – если Карим будет здоров, надо покупать. Важно последить, потому что его заменили из-за повреждения.

Иньиго Мартинес, защитник, «Барселона» (1,01%) – 15 очков

Мартинес поучаствовал в разгроме «Янг Бойз», забил и отдал один ассист. Это первый гол Иньиго за «Барселону». Вряд ли он пригодится дальше, так как у нас и так сложный выбор из троицы Рафинья, Ламин Ямаль, Роберт Левандовски.

Абдалла Сима, полузащитник, «Брест» (0,25%) – 13 очков

У «Бреста» отличный старт в Лиге чемпионов: два матча – две победы. Вторая и вообще крупная (4:0), еще и на выезде. К Симы уже три гола, сейчас был лучшим в матче по ударам (4). В чемпионате Франции у него не так хорошо, лишь два выхода в старте за шесть туров и один ассист. Календарь дальше тяжелый: «Байер», «Спарта» и «Барселона».

Рафинья, полузащитник, «Барселона» (8,70%) – 12 очков

Сделал два ассиста против швейцарского чемпиона. Лучший в матче по ударам (6) и ключевым передачам (6). Лидер нынешней «Барселоны». Дальше у команды «Бавария», а потом «Црвена Звезда» и «Брест». Отличный календарь, даже учитывая мюнхенцев.

Беньямин Шешко, нападающий, «Лейпциг» (1,74%) – 11 очков

Его дубль в ворота «Ювентуса» не помог «Лейпцигу» в большинстве выиграть, у Беньямина уже три гола в двух матчах ЛЧ, но дальше сложный календарь: «Ливерпуль», «Селтик» и «Интер».

Дедлайн 3-го тура – 19:45 мск во вторник, 22 октября . Стартуем матчами «Милан» – «Брюгге» и «Монако» – «Црвена Звезда».