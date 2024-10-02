📸🎥 Араухо дал фанатам «Борнмута» обещание и выполнил его: завис с ними в баре и проиграл в бильярд юному болельщику

Летом «Борнмут» за 10 млн евро купил у «Барселоны» Хулиана Араухо. Мексиканец провел шесть матчей за новый клуб, но результативными действиями не отметился. Зато защитник успел установить отличные отношения с местными болельщиками.

Перед шестым туром АПЛ Хулиан пообещал поклонникам «Борнмута» в случае победы над «Саутгемптоном» вместе отметить триумф.

«Борнмут» выиграл со счетом 3:1, а мексиканец сдержал свое слово. После матча он, как и обещал, завис с фанатами в пабе!

Араухо показал болельщикам навыки игры в бильярд.

10-летний Адам Хенсман бросил Хулиану вызов и даже сумел взять над футболистом верх! Видимо, с футболом у мексиканца лучше, чем с бильярдом. А может, Араухо просто хотел порадовать мальчишку.

Судья по улыбкам, рады были все.

Всегда здорово видеть, как футболисты налаживают связь с болельщиками.