👀 Лэмпарду предложили выбрать дуэт защитников между сильнейшей парой современности и обороной «Челси» нулевых. Он рассмеялся и сказал

Культовый хавбек АПЛ нулевых Фрэнк Лэмпард получил интересный вопрос, в котором, его можно уличить в предвзятости.

Англичанина попросили выбрать сильнейшую пару защитников: Джон Терри и Рикарду Карвалью vs Габриэл Магальяэс и Вильям Салиба. Лондонское дерби, синие против красных, ветераны против молодежи - выбирайте, что хотите.

Но Лэмпард не очень серьезно воспринял вопрос:

«Нет, еще нельзя об этом говорить. Пусть эти ребята что-нибудь выиграют, тогда можно допустить этот разговор. Может быть, они хотя бы возьмут два-три раза Премьер-лигу или Лигу чемпионов...

Тогда можно будет их сравнивать. Они молодцы, но такое сравнение не имеет смысла».

Добавим, Терри - пятикратный чемпион Англии по футболу, победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы. Салиба же, например, может похвастаться только двумя Суперкубками Англии и серебряной медалью чемпионата мира.

Или трофеи не имеют значения?