⚡ Лапорта готовится взорвать трансферный рынок. Повод – возвращение «Барсы» на «Камп Ноу»

Испанские СМИ громыхают инсайдами о потенциальных трансферах «Барселоны». По данным Sport, Жоан Лапорта настроен на приобретение большой звезды к моменту возвращения клуба на «Камп Ноу» в 2025-м – легендарный стадион сейчас на стадии реконструкции.

Среди возможных целей на трансферном рынке: Эрлинг Холанд и Неймар. Пишут, вариант с бразильцем более реализуем: к лету 2025-го он будет свободным агентом и полон желания напомнить о себе перед ЧМ-2026.