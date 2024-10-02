⚡ Лапорта готовится взорвать трансферный рынок. Повод – возвращение «Барсы» на «Камп Ноу»
Испанские СМИ громыхают инсайдами о потенциальных трансферах «Барселоны». По данным Sport, Жоан Лапорта настроен на приобретение большой звезды к моменту возвращения клуба на «Камп Ноу» в 2025-м – легендарный стадион сейчас на стадии реконструкции.
Среди возможных целей на трансферном рынке: Эрлинг Холанд и Неймар. Пишут, вариант с бразильцем более реализуем: к лету 2025-го он будет свободным агентом и полон желания напомнить о себе перед ЧМ-2026.
Но,зачем?
а Неймара очень рискованный вариант, он травмат, а значит большую ЗП никто не даст, его популярность полезна только когда он на поле что то показывает.. а значит Неймар ради Барсы и ЧМ26, откажется от несколько сотен миллионов арабов и подпишет контракт где то на 10-12 млн в год.. Лапорта уж точно загружать ЗП ведомость не будет, Ней нынешний, точно не тот ради которого можно сделать исключение.