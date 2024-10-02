💙❤️«Вот как нужно относиться к звездам». Фанаты «Барсы» обожают Флика – два эпизода все объясняют

В этом сезоне смотреть на «Барселону» приятнее с новой стороны: операторы часто подсвечивают общение главного тренера Ханси Флика и вингера Ламиня Ямаля.

17-летний испанец остался без голевых действий в матче с «Янг Бойз» (5:0), однако Флик как мог поддерживал Ямаля после замены.

После игры в сети появилось фото, как в перерыве Флик общался с Ламином: вероятно, объяснял тактику или дополнительно мотивировал.

Болельщики в восторге:

💭 «Ханси Флик так ценит его».

💭 «Отец и сын».

💭 «Вот как нужно относиться к звездам. У «Барселоны» светлое будущее».