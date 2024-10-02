В Саудовской Аравии установили новый антирекорд по посещаемости – мизерное количество зрителей на матче команды Смоллинга

Матч «Аль-Фейхи», за который выступает экс-защитник «МЮ» и «Ромы», и «Аль-Рияда» завершился со счетом 2:0. Но эти два гола в живую увидели очень мало людей.

Все дело в том, что на трибунах было всего 390 болельщиков - это новый антирекорд по посещаемости в этом сезоне в Саудовской Аравии.

Согласно информации Transfermarkt, средний показатель зрителей на стадионах составляет от 5000 до 10000 человек. «Аль-Наср», который и начал эпопею трансферных переходов звезд из европейских чемпионатов, привлекает на свои матчи больше зрителей.

Этот случай с «Аль-Фейхи» и «Аль-Риядом» показал, что несмотря на расходы в более 2 млрд евро и привлечение серьезных имен к развитию чемпионата, шейхи не смогли привлечь достаточного количества фанов.

Но эта встреча не пробила дно главного антирекорда саудовской лиги – 117 зрителей на игре прошлого сезона.