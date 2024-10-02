В сети спорят кто круче: Палмер или Ямаль. Цифры намекают на победителя, но за кого вы?

В сети устроили спор по поводу того, кто сильнее - Ламин Ямаль или Коул Палмер.

Большинство фанатов выбрали молодого игрока «Барсы»:

📝 «Я бы в любом случае выбрал Ямаля. Единственное, в чем Палмер лучше, так это в забивании голов. Он более цепкий, но Ямаль более гибкий. Он напоминает мне Неймара и Месси из-за его левой ноги».

📝 «Коул Палмер в вашей команде — это базовые знания, но Ламин Ямаль в вашей команде — это как использование искусственного интеллекта».

📝 «Палмер — потрясающий игрок, просто сумасшедший. Но для меня Ямаль более всесторонний игрок, чем Палмер».

📝 «Ламин Ямаль в 17, Коул Палмер в 17:»

Еще один пользователь сравнил игроков в своих сборных: «Ямаль, когда его страна в нем нуждается / Палмер, когда его страна в нем нуждается».

Твиттер-аккаунт DataMB сравнил статистические показатели двух игроков.

Палмер опережает Ямаля по результативности (голы без пенальти, ассистам) и ключевым передачам.

Но Ямаль сильно опережает Палмера по показателю продвижения мяча вперед (Prog. carries), дрилингу и среднему количеству действий в атаке (Att. actions). Ламин также проводит больше минут в среднем на поле:

А за кого вы?