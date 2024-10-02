В сети спорят кто круче: Палмер или Ямаль. Цифры намекают на победителя, но за кого вы?
В сети устроили спор по поводу того, кто сильнее - Ламин Ямаль или Коул Палмер.
Большинство фанатов выбрали молодого игрока «Барсы»:
📝 «Я бы в любом случае выбрал Ямаля. Единственное, в чем Палмер лучше, так это в забивании голов. Он более цепкий, но Ямаль более гибкий. Он напоминает мне Неймара и Месси из-за его левой ноги».
📝 «Коул Палмер в вашей команде — это базовые знания, но Ламин Ямаль в вашей команде — это как использование искусственного интеллекта».
📝 «Палмер — потрясающий игрок, просто сумасшедший. Но для меня Ямаль более всесторонний игрок, чем Палмер».
📝 «Ламин Ямаль в 17, Коул Палмер в 17:»
Еще один пользователь сравнил игроков в своих сборных: «Ямаль, когда его страна в нем нуждается / Палмер, когда его страна в нем нуждается».
Твиттер-аккаунт DataMB сравнил статистические показатели двух игроков.
Палмер опережает Ямаля по результативности (голы без пенальти, ассистам) и ключевым передачам.
Но Ямаль сильно опережает Палмера по показателю продвижения мяча вперед (Prog. carries), дрилингу и среднему количеству действий в атаке (Att. actions). Ламин также проводит больше минут в среднем на поле:
А за кого вы?
Коул Палмер:
Матчей 6
Голов 6
Ожидаемые голы: 3.66
Ассисты 4
Сака:
Ассистов 5
Матчей 6
Голов 1🤣
Ожидаемые 1.74🤣
Сезон 23/24
Палмер
Матчей 34
Голы 22
Ожидаемые 18.2
Ассистов 11
Сака
Матчей 35
Голы 16🤣
Ожидаемые 15.5🤣
Ассистов 9🤣🤣🤣
Что с лицом, гуннер?🤣
Сака - 140
Ямаль - 120
Палмер - 90
Изи????