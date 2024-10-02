Фанаты «Барсы» осуществили мечту Рафиньи, а Педри вручил награду игроку матча

Во вторник вечером Рафинья был в ударе, оформив1+1 в матче с «Янг Бойз».

Бразилец был признан игроком матча, а после игры другой, не менее достойный этой награды игрок, Педри, с гордостью вручил ему приз. Все это под скандирование «Монжуиком» имени Рафиньи.

«Одной из моих целей в жизни было услышать, как мое имя скандируют болельщики «Барсы». Это случилось, и это был очень эмоциональный момент для меня», – сказал он после.