📹Тренер «Слована» сравнил Гвардиолу с архитектором Гауди. Реакция Пепа − золото 😂

Что вы знаете о необычных комплиментах, которые ставят его объекта в ступор? Перед очной встречей в Лиге чемпионов главный тренер «Слована» Владимир Вайсс сравнил коллегу из «Манчестер Сити» с Антонио Гауди.

Антонио Гауди − известный каталонский архитектор, работавший в стиле модерн. Его здания очень запоминающиеся, а самое известное из них − Саграда Фамилия.

Мимика Пепа Гвардиолы в момент, когда журналист задавал ему вопрос про этот комплимент достойна быть увиденной. После тренер сразу сказал: «Моему коллеге вина больше не наливать. Я оценил эти слова, но из всех каталонцев Гауди, возможно, величайший».

Для каталонца Гвардиолы сравнение с Гауди − наивысшая похвала. Кажется, что сам он считает это серьезным перебором. Скромность?