Да как он это делает? С возрастом голевая продуктивность Роналду не упала, а выросла

В феврале следующего года форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду исполнится 40 лет. Однако уже сейчас можно начинать подводить итоги очередного футбольного десятилетия португальской легенды.

Британский журналист The Athletic Уилл Джинс посчитал, что четвертый десяток для Роналду выдался по голам куда продуктивнее, чем третий.

В возрасте с двадцати до тридцати лет Криштиану в 596 матчах забил 440 мячей, тогда как с тридцати до тридцати девяти в 523 играх на один гол больше − 441. При этом у Роналду еще есть запас в четыре месяца, чтобы это число выглядело еще более внушительным.

По общечеловеческой футбольной логике в карьере португальца должно было быть два естественных голевых спада, причем оба возрастные: когда он только начинал серьезную профессиональную карьеру он был слишком молодым, а теперь − слишком старым. Но похоже, что пример Роналду показывает − есть и исключения из очевидного правила.

За эти годы Криштиану Роналду играл за «Манчестер Юнайтед», «Мадрид», «Ювентус» и «Аль-Наср».