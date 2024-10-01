📹«Я стал проблемой». Появилось видео того, как Хави сообщил игрокам «Барсы» об уходе

Испанское издание El Chiringuito TV достало уникальные кадры из раздевалки «Барселоны». Видео сняли в январе 2024 года после неубедительной игры против «Вильярреала». Тогда команда Хави проиграла со счетом 3:5.

Причем сперва тренер сообщил о своем решении уйти из клуба на послематчевой пресс-конференции, а на следующий день в раздевалке объяснился перед игроками.

«Всем привет. Непростой день, во-первых, из-за вчерашнего дрянного результата. Мы все проанализируем и посмотрим, что с произошло.

Мне жаль, что я ничего вам не сказал до пресс-конференции, которую дал после игры. Я давно все решил. Это не эмоции после вчерашнего поражения. Я начинаю становиться проблемой».

«Знаю, что осталось еще четыре месяца до конца чемпионата, но спасибо вам всем», − сказал на это кто-то из футболистов.

Как мы помним, после события развивались очень странным образом. Руководство уговорило Хави остаться и как минимум отработать контракт до конца. Позже Лапорта и Деку окончательно разочаровались в испанце и попрощались с ним. «Барселону» возглавил Ханси Флик.