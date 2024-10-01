На «Олд Траффорд» регулярно совершают преступление против пива. Фанаты называют это «пинтой Рэшфорда»

Болельщик «Манчестер Юнайтед», посетивший последний матч против «Тоттенхэма» (0:3), остался недоволен не только футболом, но и местным пивом. Своей болью он поделился с аккаунтом Football Away Days из соцсети X.

Мужчина заказал две пинты пива ирландского пива за 5,1 фунта за пинту. Ему принесли два бокала в таком виде, как можно посмотреть на фото.

«Они выглядят так же плохо, как и футбольная команда!» − прокомментировал увиденное фанатский аккаунт.

В комментариях болельщики «МЮ» и других клубов разнесли в пух и прах слишком пенный напиток, который подали на «Олд Траффорд»:

💭«Они называют это «пинтой Рэшфорда». Недолив примерно в 50%».

💭«Очень плохо, прямо как их тренер».

💭«Просто шок и преступление против мужской части человечества».

💭«Такое пиво идеально подчеркивает игру команды, которая выступает на этом стадионе».

💭«Как вы смогли добиться такого количества пены от этого производителя?»