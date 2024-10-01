Альвареса попросили назвать трех сильнейших соперников в своей карьере. Его ответ удивил 😳

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес назвал трех сильнейших оппонентов, противостоявших ему на поле. Разумеется, список состоит из защитников.

«Ван Дейк. Потому что он очень сильный. Это один из лучших защитников мира», - начал аргентинец.

«С кем я играл... Кристиан Ромеро и Лисандро Мартинес! Почему именно они? Ромеро очень агрессивен. Он один из лучших центральных защитником в мире на данный момент. Мартинес также хорош. Они похоже», - закончил Альварес.

Удивлены выбором?