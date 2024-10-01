Что Тен Хаг сказал игрокам «МЮ» после унижения от «Тоттенхэма»? Всего семь слов

«МЮ» отвратительно начал новый сезон, в последнем матче команда Эрика Тен Хага проиграла дома 0:3 «Тоттенхэму».

Стало известно, что нидерландский тренер сказал своим игрокам в раздевалке после такого тяжелого поражения.

Ему хватило лишь семи слов, чтобы успокоить своих подопечных: «Завтра новый день. Мы восстановимся, я уверен».

Кроме этого, тренер «МЮ» на пресс-конференции отметил, что он уверен в том, что не потеряет работу: «Я об увольнении не думаю. Мы все летом решили остаться вместе».

«Юнайтед» занимает 13-е место в таблице АПЛ, набрав 7 очков в 6 матчах. Если бы манчестерский клуб уволил 54-летнего специалиста летом, он должен был выплатить тренеру около 10 млн фунтов.

Теперь же, после продления соглашения на год до июня 2026-го, компенсация Тен Хага за досрочный разрыв контракта выросла до 17,5 млн фунтов.