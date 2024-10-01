Фоден рассказал, что будет делать после завершения карьеры – необычное хобби для футболиста!

Сезон для Фила Фодена начался неудачно, вингер «Манчестер Сити» до сих пор не отметился результативным действием за пять матчей в АПЛ.

Недавно Фила спросили, чем бы он хотел заниматься, когда завершит карьеру. У Фодена довольно необычное хобби для футболистов – рыбалка. Этому он и планирует посвятить свое свободное время после того, как закончит играть.

«Когда мне было около пяти лет, мой отец всегда брал меня с собой, и с тех пор мне это нравится. Я просто ловил все подряд», – рассказал Фил о том, как познакомился с рыбалкой.

«Я хожу к моим местам и ловлю что угодно. Это кайф - какой бы рыбалкой я ни занимался, мне нравится».

Фил также поделился интересными подробностями о Евро-2024, где тоже смог провести свободные минуты от тренировок по-особенному: «Возле тренировочного лагеря у нас были озера на поле для гольфа. Я достал удочку и поймал несколько карпов».