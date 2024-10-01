Гвардиол точно футболист-миллионер🤔? Автомобиль хорвата удивит многих

У «Манчестер Сити» давно нет проблем с финансами, поэтому неудивительно, что представители клуба являются одним из самых высокооплачиваемых игроков Премьер-лиги.

Доходы футболистов очень часто можно оценить их транспортным средствам. Многие выбирают дорогие спортивные машины или внедорожники. Многие, но не все.

В сети появилось видео, на котором игроки первой команды «Сити» прибывают на тренировку. Можно отметить ряд дорогих авто от Rolls-Royce до Mercedes, на их фоне выделяется Volkswagen Йошко Гвардиола.

Гвардиол либо предпочитает понтам простоту и надежность, либо просто не интересуется машинами. В родной Хорватии футболист передвигается на Fiat Punto своего отца.