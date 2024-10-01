Мама немецкого игрока стала звездой в соцсетях: все думали, что она его жена!

Леон Даяку, 23-летний немецкий футболист, ранее играл за «Унион» Берлин, а затем перешел в «Сандерленд», где забил четыре гола за 22 матча. Но следующий сезон не задался, он не сумел забить ни одного гола в десяти матчах, а теперь играет за «Хайдук» Сплит в Хорватии.

Недавно в сети появилось фото Леона с его мамой Блэртой, и многие фанаты подумали, что это его жена.

Блэрта, которой уже за 40, выглядит настолько молодо, что стала звездой в Хорватии.

Помимо Леона, она воспитывает еще двух младших сыновей.