У фанов «МЮ» появилась теория насчет нового тренера: они нашли подсказку на сайте клуба

У фанатов «Манчестер Юнайтед» есть странная теорию относительно того, кто может стать следующим тренером клуба, они заметили «подсказку» на сайте клуба.

Эрик тен Хаг снова оказался под огромным давлением после ужасного начала сезона. Говорят, что перед матчами против «Порту» и «Астон Виллы» на этой неделе его работе ничего не угрожает, но активность на официальном сайте «Юнайтед» заставила многих задуматься над тем, не готовятся ли изменения.

Один фанат увидел в клубном магазине на новый жилет «МЮ», который сейчас продается со скидкой за 337 фунтов стерлингов.

Гарет Саутгейт уже некоторое время тесно связан с работой в «Юнайтед», и именно носил такой жилет на матчах сборной Англии.

«Раньше не видел этого на сайте», - написал фан.

Ему ответили: «Пожалуйста, не надо».