11-летние Ямаль и Берналь смотрят нарезку с финтами Роналдиньо – зацените их реакцию🤩

В сети всплыла старая видеозапись, на которой еще совсем юные Марк Берналь и Ламин Ямаль смотрят на финты Роналдиньо в «Барселоне».

11-летние Берналь и Ямаль оба на тот момент представляли детскую команду каталонского клуба «Алевин». Ребята оценили легкость, с которой легендарный бразилец обыгрывал соперников, точно детей, при этом еще и танцуя.

Удастся ли кому-то из парней приблизиться к мастерству Роналдиньо?