Отцу Роналду вчера исполнился бы 71 год. Криштиану посвятил ему гол и был эмоционален на пресс конференции

Вчера «Аль-Наср» обыграл «Аль-Райан» со счетом 2:1, автором победного гола стал, разумеется, Криштиану Роналду. Забитый мяч португалец посвятил своему покойному отцу, которому вчера мог бы исполниться 71 год.

Криштиану был эмоционален во время пресс-конференции после игры:

«У сегодняшнего гола другой оттенок... Я бы хотел, чтобы мой отец был жив, потому что сегодня у него день рождения», - заявил футболист.

Жозе Диниша Авейру умер в 2005 году, он страдал от алкоголизма. Но именно Жозе Диниш привел сына в футбол - в шесть лет Криштиану получил приглашение сыграть за «Андоринью», где его отец подрабатывал, изготовляя клубную футбольную форму.

Криштиану Роналду много раз признавался, что очень жалеет, что его отец так и не увидел того, каких высот он достиг