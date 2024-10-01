Фанаты «Арсенала» в предвкушении выездной формы на сезон-2025/26 из-за отсылки к ретро-дизайну Nike

Выездная форма «Арсенала» на следующий сезон будет вдохновлена культовой синей футболкой клуба сезона 1995/96. Идеи Adidas по поводу нового образа уже просочились в прессу.

29 лет назад у клуба была выездная форма с зигзагообразным рисунком темно-синего цвета. Ретро-дизайн Nike должен вернуться в следующей кампании, но Adidas планирует придать классике современный вид.

В сезоне 1995/96 под руководством Брюса Риоха «канониры» заняли пятое место в Премьер-лиге и вылетели из Кубка Англии в третьем раунде.

Иан Райт стал лучшим бомбардиром того года, забив 23 мяча.