В последний год в «МЮ» Фергюсон просил 200 млн на два мега-трансфера. Тренер был одержим победой в ЛЧ

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра отыграл в «Манчестер Юнайтед» долгих восемь лет. Он застал окончание эры сэра Алекса Фергюсона, с которым успел взять много титулов в АПЛ и выиграть Лигу чемпионов.

На днях Эвра стал гостем подкаста The Obi One, который запустил экс-игрок «Челси» Джон Оби Микел. Француз внезапно вспомнил историю о том, как в последний год Фергюсона в «МЮ» клуб имел возможность вернуть Криштиану Роналду и подписать Гарета Бэйла.

Эвра : «Когда он ушел, я был в шоке. Почему? Причина в том, что за две недели до этого он привел меня в свой офис и сказал: «Патрис, посмотри на этих людей. Они думают, что я закончу. Я буду здесь еще десять лет, но нам нужно выиграть больше Лиги чемпионов».

«И добавил: «Патрис, Криштиану Роналду на 99% готов вернуться и Гарет Бэйл». Ему нужно было 200 млн, а клуб отказался дать ему такую сумму. Сейчас они тратят миллиард, сколько хотят».

Микел : «А какой это был год?»

Эвра : «2013-й. Незадолго до того, как он завершил карьеру. Помню, как вышел из его кабинета и подумал: «Криштиану возвращается, Гарет Бэйл...» Мы возвращаемся на сцену! Ну, знаете, титул и все такое. Представьте себе этих двоих. Так вот что он мне говорил: «Нужно больше выигрывать титулов Лиги чемпионов».

Летом 2013 года «Мадрид» забрал Гарета Бэйла из «Тоттенхэма» за 100 млн евро, а трансферная цена Роналду была те же 100 млн. Верим Эвра?