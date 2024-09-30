Битвы братьев Мбаппе в ЛЧ не будет. Килиан успел восстановиться к матчу, а Этан печально сообщил об очередной травме

Вместе с Килианом Мбаппе «ПСЖ» покинул его младший брат Этан. Кики отправился за мечтой в «Мадрид», а Этан перебрался в «Лилль». Жеребьевка Лиги чемпионов была жестока к родителям парней: уже во втором туре группового этапа «Реал» заглянет в гости к клубу из Франции.

Мбаппе-младший провел за «Лилль» всего три игры, на старте сезона он получил травму. Юноша пробыл в лазарете около месяца, восстановился, отыграл 6 минут в матче с «Гавром» и опять сломался. На этот раз травма серьезная – он пропустит 2-3 месяца, пишет Le Parisien.

Этан обратился к болельщикам в соцсетях, не забыв упомянуть старшего брата:

«Я получил травму во время матча... и меня не будет на поле несколько недель. Для меня это сложный момент, потому что подобное со мной происходит впервые с тех пор, как я начал играть в футбол.

Но грусть проходит, сейчас я полон решимости вернуться сильнее. При поддержке моей семьи, моих товарищей по команде и всего медицинского персонала клуба я вложу все свои силы в реабилитацию, чтобы вернуться на высокий уровень. Даже если меня не будет на поле в течение некоторого времени, я продолжу поддерживать свою команду и буду усердно работать.

Моя мечта встретиться с братом в Лиге чемпионов отдаляется, но не исчезает... спасибо всем вам за поддержку, она дает мне силы пережить этот период. Я уже с нетерпением жду возможности вернуться и вновь увидеть вас».

Встреча братьев Мбаппе в Лиги чемпионов была под угрозой еще до повреждения Этана. Килиан пропустил Мадридское дерби из-за травмы бедра, все же француз попал в заявку «Реала» на встречу с «Лиллем».

Пожелаем Этану скорее поправиться.