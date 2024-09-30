📹Юный фанат Месси выбежал на поле ради фото с кумиром. Лео не отказал и забавно помог парню сбежать от охраны
Лионель Месси продолжает не только забивать за «Интер Майами», но и коллекционировать внезапные фотографии с выбегающими на поле фанатами. Прошлой ночью аргентинец забил мяч в ворота «Шарлотт» (1:1), а также поставил галочку напротив достижения «самое быстрое селфи».
Юный фанат Месси не стал дожидаться окончания матча и выбежал на поле в его разгар. Лео и бровью не повел: обнял паренька и попозировал для фото. Получилось идеально.
Служба безопасности стадиона хоть и проморгала рывок, но пыталась исправить ошибку. Двое секьюрити бросили за парнем, а Лео Месси не растерялся и придал ускорение фанату, чтобы у него был хотя бы шанс скрыться от преследователей.
«Месси сказал мне быстро сделать селфи и бежать, потому что приближается охрана», − рассказал после малец.
Волшебное ускорение Лео не помогло, паренька настигла охрана. Похоже, всех ситуация устроила: и ребенок,и охранник улыбались.
Как бы там ни было, особых санкций к юному фанату Лео Месси не применят, а вот произошедшая с ним история запомнится ему надолго.