📹У него была задумка и он ее реализовал... в отрыве от команды. Шакири чудесно разыграл штрафной 🙈

Этим летом хавбек Джердан Шакири, поколесив по Европу и заехав в МЛС, вернулся в родную Швейцарию − в «Базель», в котором начинал профессиональную карьеру. Футболисту всего 32 года и кажется, что он еще не сказал последнее слово.

Швейцарца не сразу ввели в стартовый состав и лишь в последних двух играх он выходил на поле с первых минут. В последнем туре «Базель» с минимальным счетом уступил 0:1, а Шакири заменили на 55-й минуте, когда на табло было 0:0.

В первом тайме гости получили шанс на штрафной, исполнять вызвался экс-игрок «Ливерпуля» и «Баварии». Казалось, что он будет навешивать, но Джердан придумал более хитрую комбинацию с пасом на ход партнеру.

Вот только был один нюанс: гениальную задумку не прочитал и не оценил тот, на кого шла передача.

Джердану Шакири даже пришлось извиняться за такую ошибку. Поработают над этим на тренировках.