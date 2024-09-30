Камера выхватила болельщиков «МЮ» после матча с «Тоттенхэмом». Смотреть всем фанатам соперников📹

«МЮ» потерпел сокрушительное поражение в прошедшем в выходные туре Премьер-лиги, уступив «Тоттенхэму» на «Олд Траффорд» 0:3.

Последний гол в матче был забит «Шпорами» на 77-й минуте игры, в это время многие болельщики «красных дьяволов» окончательно потеряли надежду и покинули трибуны. Но были и те, кто оставался до конца.

Душераздирающее зрелище, но если и болеть за свою команду, то только так! Надеемся, что подопечные Эрика тен Хага реабилитируются в ближайшее время и отблагодарят своих верных фанатов яркими победами.