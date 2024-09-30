Джорджина Родригес выпустила собственный аромат🌹

Вечная невеста Криштиану Роналду идет в ногу со своим возлюбленным и продолжает развиваться в различных направлениях.

Так, помимо популярного шоу Netflix «Я – Джорджина», третий сезон которого вышел на платформе, у девушки теперь есть свой парфюм. Джорджина выпустила его вместе с саудовским брендом Laverne.

Аромат получил название Sense, он содержит ноты розы, ванили и белых цветов. Джорджина обещает, что такой аромат соблазнит любого.

Презентация парфюма в Эр-Рияде уже состоялась.