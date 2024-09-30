«Если он стоит 50 млн, то я как минимум 15»: Фанаты «МЮ» в ужасе от игры Угарте

23-летний Мануэль Угарте перебрался в «МЮ» из «ПСЖ» этим летом, но пока уругваец не смог впечатлить болельщиков «красных дьяволов» и улучшить игру команды.

Так в прошедшем матче с «Тоттенхэмом» на «Олд Траффорд» (0:3) полузащитник отметился агрессивной игрой и в итоге получил желтую карточку за силовой прием на Кулусевском.

Болельщики пока не оценили талантов уругвайца, зато отметили его высокую стоимость и низкое качество футбола.

💬«Знаете, рост Тоуни 5 футов 10 дюймов, а мы всегда думали, что он 6 футов 2 дюйма. А вот Угарте — наоборот, он 6 футов 0 дюймов, а кажется, что его рост 5 футов 7 дюймов».

💬«Уже можно сказать, что этот Угарте будет уморительно дерьмовым. Бегает так, будто у него в трусах три пакета печенья. У него и у Майну своя точка опоры».

💬«Угарте – это тот, кому нужно остановить Ван де Вена, но он не осознает опасности, пока ВДВ практически не пролетает мимо него».

💬«Самое смешное в подписании контракта с Угарте то, что нет ни одной живой души на планете Земля, которая верила бы в его успех. Он именно такой отстой, как все и думали».

💬«Угарте, честно говоря, впечатляет: из всех трансферов клуба за последние 10 лет у него худший старт в «МЮ». Понятия не имею, что у этого парня получается хорошо, по-моему, все просто дерьмо».

💬«Угарте в три раза хуже Софьяна Амбрабата».

💬«Если он стоит 50 млн, то я как минимум 15».