Самая горячая судья в мире Клаудия Романи демонстрирует невероятную фигуру в бикини🔥

Клаудиа Романи является сертифицированным судьей, но девушка решила променять футбольное поле на карьеру модели.

Итальяно-американка не впервые радует своих многочисленных поклонников в сети. И ее последняя фотосессия в Майями не стала исключением.

42-летняя Романи снималась для множества журналов, включая Cosmopolitan, GQ и Playboy.

Клаудиа отказалась от работы арбитром в Италии после того, как ее публично раскритиковали за открытую поддержку гранда Серии А — «Милана»

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