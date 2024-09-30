Самая горячая судья в мире Клаудия Романи демонстрирует невероятную фигуру в бикини🔥
Клаудиа Романи является сертифицированным судьей, но девушка решила променять футбольное поле на карьеру модели.
Итальяно-американка не впервые радует своих многочисленных поклонников в сети. И ее последняя фотосессия в Майями не стала исключением.
42-летняя Романи снималась для множества журналов, включая Cosmopolitan, GQ и Playboy.
Клаудиа отказалась от работы арбитром в Италии после того, как ее публично раскритиковали за открытую поддержку гранда Серии А — «Милана»
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