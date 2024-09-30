Даже «Сити», «Барса» и «Бавария» не сдерживают Винисиуса, как «Атлетико» – за 14 матчей у него ужасная статистика

Винисиус максимально близок к «Золотому мячу» – уверены букмекеры и инсайдеры. Бразилец с трудом стартовал в «Реале», но уже больше трех лет остается ключевым игроком атаки: начиная с сезона-2021/22, Вини оформляет 20+10 с учетом всех турниров.

Тем не менее, есть клубы, против которых Винисиус не играет на уровне претендента на «ЗМ» – «Атлетико», возможно, качественнее всех сдерживает бразильца.

За 14 матчей Вини забил всего один мяч, ассистов тоже не так много – пять. Во вчерашней игре вингер ни разу не пробил по воротам, одна успешная обводка и две потери мяча. А его навес в штрафную стал голевым во многом благодаря Эдеру Милитао.

Игры с другими топ-клубами Винисиусу даются легче: семь мячей «Барселоне», пять «Ливерпулю», два «Ман Сити» (в семи играх) и даже «Баварии» забивал дважды.