Де Йонг отрицает, что зарабатывает 37 млн евро. Вот топ-10 игроков «Барсы» по зарплате

На прошлой неделе полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг выступил с резким опровержением сообщений о том, что в этом сезоне он заработает больше всех в клубе.

«Говорят, что я получаю зарплату в 37 миллионов евро. Это неправда! Это очень, очень далеко от реальносьти. Я не близок к тому, чтобы зарабатывать столько, я очень далек от этого».

По свежим данным Capology, в этом сезоне Де Йонг заработает максимум 25 млн евро – на восемь миллионов евро меньше, чем самый высокооплачиваемый игрок команды Роберт Левандовски.

А вот как выглядит топ-10 по зарплате в «Барсе» на сезон-2024/25.

1. Роберт Левандовски – 33 млн евро.

2. Френки де Йонг – 25 млн евро.

3. Ансу Фати – 13,9 млн евро.

4. Жюль Кунде – 13,5 млн евро.

5. Рафинья – 12,5 млн евро.

6. Ферран Торрес – 10 млн евро.

7. Педри – 9,3 млн евро.

8. Дани Ольмо – 9,3 млн евро.

9. Иньиго Мартинес – 9,3 млн евро.

10. Андреас Кристенсен – 9 млн евро.