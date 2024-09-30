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Винисиусу было трудно против «Атлетико», но его жест после матча показывает, какой он человек

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Матч против «Атлетико» для вингера «Реала» Винисиуса выдался ожидаемо трудным. Болельщики оскорбляли его на расовой почве и свистели в его адрес при каждом удобном случае.

Несмотря на это, бразилец сохранил уважение к сопернику. Уходя с поля, он обошел логотип «Атлетико».

Этот жест свидетельствует о честности и спортивном духе нападающего «Реала», который остается уважительным к соперникам, даже когда они не делают того же. Или об игре на имидж?

Игра закончилась вничью 1:1, Винисиус оформил голевую передачу на Эдера Милитао.

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