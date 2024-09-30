Бегунья и болельщица «МЮ» показала олимпийское золото на «Олд Траффорд» 🥇

Звезду сборной Великобритании и болельщицу «Манчестер Юнайтед» Кили Ходжкинсон встретили на «Олд Траффорд» как героя после ее выступления на Олимпиаде в Париже.

22-летняя Ходжкинсон выиграла золото в беге на 800 метров на летних Олимпийских играх и продемонстрировала свою медаль перед матчем «Юнайтед» с «Тоттенхэмом».

Спортсменка поприветствовала болельщиков перед началом матча и была встречена горячими овациями болельщиков хозяев поля.

Для фанатов «Юнайтед» выход Кили стал лучшим событием прошедшего матча, поскольку их команда потерпела разгромное поражение от «Шпор» (0:3).