Герои 6-го тура АПЛ: взять Палмера и забыть, угроза из «Ньюкасла», вполне доступный форвард

Это самые эффективные игроки 6-го тура в фэнтези АПЛ на Спортсе’‘ .

Сборная составлена так:

● состав – лучшее, что можно было получить в туре, если собирать команду по фэнтези-правилам (общая стоимость – 100, максимум двое из одного клуба, при равенстве очков проходит более дешевый).

● это не команда кого-то из реальных игроков и тем более не команда редакции Спортса

● игроки на картинке расположены не как на тактической схеме, а разделены просто по позициям: на защитников-полузащитников-нападающих. Если присмотреться, можно заметить – это алфавитный порядок слева направо

● очки считаем без учета капитана – потому что капитанство уже надстройка, удвоения помешали бы нам четко сравнивать туры и фэнтези-героев.

Коул Палмер, полузащитник, «Челси» (56,84%) – 23 очка

Сделал покер в ворота «Брайтона». Один из лучших в туре по ударам (7), лучший по явным голевым моментам (4). С начала прошлого сезона Палмер принял участие в 43 результативных действиях: 28 голов и 15 ассистов, это больше, чем у любого игрока. Палмер становится или уже стал игроком, которого можно взять и забыть.

Карлос Балеба, полузащитник, «Брайтон» (0,46%) – 11 очков

У опорника «Брайтона» два результативных действия против «Челси». В основном бьет из далека, из 12 ударов в этом сезоне только два из штрафной. Даже за 5,5 не нужен.

Энтони Гордон, полузащитник, «Ньюкасл» (3,13%) – 10 очков

Реализовал пенальти в ворота «Манчестер Сити». Так как Александер Исак, скорее всего, пропустит и следующий матч, от Гордона будет исходить наибольшая угроза. Ближайший календарь приемлемый: «Эвертон» и «Брайтон».

Лиэм Делап, нападающий, «Ипсвич» (0,74%) – 9 очков

«Ипсвич» совсем не безнадежен, почти на равных играл с «Астон Виллой», особенно во втором тайме. Делап оформил дубль и вполне мог делать хет-трик, но Эмилиано Мартинес совершил крутой сэйв. Лиэм лучший в матче по ударам (3), xG (0,57) и явным голевым моментам (2). У «Ипсвича» дальше отличный календарь: «Вест Хэм», «Эвертон», «Брентфорд» и «Лестер». Если вам нужен бюджетный нападающий, Делап – отличный выбор.

Микки ван де Вен, защитник, «Тоттенхэм» (4,09%) – 9 очков

«Тоттенхэм» провел отличный матч против «Манчестер Юнайтед» и по делу победил 3:0. Микки полностью сделал первый гол, как электричка пробежал полполя и идеально выкатил на пустые ворота Бреннану Джонсону. Защитник хороший, но цифры по атакующим показателям слабые. Если нужен защитник из «Тоттенхэма», лучше обратить внимание на Педро Порро или Кристиана Ромеро.

Дедлайн 6-го тура – в 14:30 мск в субботу, 5 октября . Начнется игрой «Кристал Пэлас» – «Ливерпуль».

Фото: Gettyimages /Richard Heathcote / Staff, Matt McNulty / Stringer