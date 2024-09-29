Тренд сезона – издевка над авторами хет-триков (и покеров). Гадости на мячах писали Холанду, Палмеру, Кейну

В шутку, конечно.

Коул Палмер монструозен: положил покер «Брайтону» (4:2) еще в первом тайме и стал первым таким игроком в истории лиги. После матча нарвался на троллинг от одноклубника Ромео Лавии – про пачку забитых мячей.

«Ты все равно посредственность». Лавия иронизирует

После игры Палмер забрал мяч и попросил товарищей по команде подписать его.

Лавия подшутил над одноклубником: «Ты все равно посредственный игрок». Позже выложил в историю в соцсети.

Сам Лавия только вернулся после травмы и вышел на замену в концовке, результативными действиями не отметился. На хорошее настроение это не повлияло – Коул Палмер ощутил на себе.

До Палмера прикалывались над Холандом и Кейном

Несколько актуальных историй.

● В конце августа Эрлинг Холанд оформил хет-трик в ворота «Ипсвича» (4:1). Норвежец попросил одноклубников подписать мяч, который забрал домой, и получил неожиданное анонимное признание: «Мне надоело писать на этих мячах».

Спустя пару дней Холланд прибил тремя мячами еще и «Вест Хэм» (3:1). Один из товарищей по команде оставил автограф на мяче и написал «########» («отстань»).

● Совсем недавно отличился полузащитник «Баварии» Майкл Олисе. После покера Харри Кейна в 1-м туре ЛЧ против загребского «Динамо» (9:2) написал на мяче: «Бро, хватит».

Похоже на новый мировой флэшмоб.