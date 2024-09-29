Тренд сезона – издевка над авторами хет-триков (и покеров). Гадости на мячах писали Холанду, Палмеру, Кейну
В шутку, конечно.
Коул Палмер монструозен: положил покер «Брайтону» (4:2) еще в первом тайме и стал первым таким игроком в истории лиги. После матча нарвался на троллинг от одноклубника Ромео Лавии – про пачку забитых мячей.
«Ты все равно посредственность». Лавия иронизирует
После игры Палмер забрал мяч и попросил товарищей по команде подписать его.
Лавия подшутил над одноклубником: «Ты все равно посредственный игрок». Позже выложил в историю в соцсети.
Сам Лавия только вернулся после травмы и вышел на замену в концовке, результативными действиями не отметился. На хорошее настроение это не повлияло – Коул Палмер ощутил на себе.
До Палмера прикалывались над Холандом и Кейном
Несколько актуальных историй.
● В конце августа Эрлинг Холанд оформил хет-трик в ворота «Ипсвича» (4:1). Норвежец попросил одноклубников подписать мяч, который забрал домой, и получил неожиданное анонимное признание: «Мне надоело писать на этих мячах».
Спустя пару дней Холланд прибил тремя мячами еще и «Вест Хэм» (3:1). Один из товарищей по команде оставил автограф на мяче и написал «########» («отстань»).
● Совсем недавно отличился полузащитник «Баварии» Майкл Олисе. После покера Харри Кейна в 1-м туре ЛЧ против загребского «Динамо» (9:2) написал на мяче: «Бро, хватит».
Похоже на новый мировой флэшмоб.